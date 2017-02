Anuncian protesta frente a mansión de Trump en Florida

Miami, EUA.- Dos organizaciones civiles anunciaron que realizarán una protesta mañana sábado frente a la mansión del presidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, Florida, donde el mandatario planea descansar, tras sus primeras dos semanas en el cargo.



Los grupos Activismo del Sur de Florida y Mujeres en Marcha en Florida anunciaron la marcha en la red social de Facebook, que tendrá como destino el resort de Trump conocido como “Mar-a-Lago”.



Bajo el título “Marcha a Mar-a-Lago, no seremos detenidos”, los organizadores afirmaron que “es nuestro derecho” y es una protesta “pacífica”, en la que mantienen contacto con las autoridades, por lo que no será una “preocupación la seguridad”.



Trump tiene programado visitar su residencia de Mar-a-Lago este fin de semana por primera vez como presidente y podría asistir a una importante recaudación de fondos de la Cruz Roja Americana el sábado por la noche.



La marcha tiene como objetivo protestar contra la moratoria impuesta por el presidente sobre los refugiados de siete países y otros temas.



Más de dos mil personas se han registrado en Facebook para asistir a la protesta, mientras la policía de West Palm Beach informó que trabaja con los organizadores de la manifestación y no anticipan problemas.