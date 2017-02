Fustiga Trump a juez que suspendió restricciones migratorias

Washington, EUA.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fustigó esta mañana a un juez federal James Robart, quien ayer por la noche suspendió de forma temporal las restricciones migratorias que el mandatario ordenó semanas atrás.



“La opinión de este llamado juez, que esencialmente le quita a nuestro país capacidades policiacas, es ridícula y será revocada”, dijo Trump esta mañana en un mensaje en su cuenta oficial Twitter, a menos de diez horas de la sorpresiva orden dictada por el juez.





The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!