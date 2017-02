Desafía Irán nuevas sanciones de EUA

Teherán, Irán.- Un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní comentó que su país usará misiles si la seguridad de la nación es amenazada, luego de que este sábado esta fuerza realizó ejercicios militares, desafiando las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos.



La tensión entre Teherán y Washington se agravó por el reciente ensayo de un misil balístico realizado por Irán, lo que llevó al gobierno de Donald Trump a imponer el viernes sanciones sobre individuos y entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria.



El asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, dijo que Estados Unidos advirtió a Irán sobre su "actividad desestabilizadora" y Trump escribió en Twitter que Teherán estaba "jugando con fuego".



Pese al cruce de declaraciones, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo el sábado que no está estudiando aumentar el número de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio para hacer frente a la "mala conducta" de Irán, pero advirtió que el mundo no ignorará las actividades iraníes.



La Guardia Revolucionaria realizó ejercicios militares el sábado en la provincia de Semnán para probar misiles y sistemas de radares y "exhibir el poder de la revolución de Irán y desestimar las sanciones", según el sitio web de la fuerza.



Teherán confirmó el miércoles que había probado un nuevo misil balístico, pero dijo que la prueba no violó el acuerdo nuclear de la República Islámica con potencias mundiales o la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que respalda el pacto.