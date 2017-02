Defiende Pence a Trump después de apelación fallida

Washington, EUA.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, defendió este domingo el ataque realizado por Donald Trump a un juez federal que bloqueó la prohibición de viajes a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



El presidente había cuestionado el sábado al magistrado James Robart de Seattle, llamándolo "autodenominado juez", un día después de que Robart emitió una orden de restricción temporaria contra la prohibición. El sábado, más tarde, una corte federal de apelaciones negó el pedido del gobierno de una suspensión inmediata del fallo.



"El presidente de Estados Unidos tiene todo el derecho a criticar a las otras dos ramas del gobierno", dijo Pence en el programa "Meet the Press", del canal NBC.



Es inusual que un presidente en funciones ataque a un miembro del poder judicial, que la Constitución de Estados Unidos designa como un control sobre el poder ejecutivo y el Congreso.



El senador demócrata Patrick Leahy, del Comité de Justicia de la cámara alta, dijo que Trump parece tener la intención de precipitar una crisis constitucional.



Algunos republicanos también expresaron su intranquilidad con la situación. "Lo mejor es no individualizar jueces para criticarlos", dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, en el programa "State of the Union" de CNN.



"Todos nos decepcionamos de vez en cuando por el resultado en los tribunales de cosas que nos interesan. Pero lo mejor es evitar las críticas a los jueces en forma individual".



El senador republicano Ben Sasse, un crítico de Trump, se mostró más enfático.



"No tenemos jueces autodenominados (...) no tenemos presidentes autodenominados, tenemos gente de los tres poderes distintos del gobierno que juran defender la Constitución", dijo en el programa de ABC News "This Week".



La decisión de Robart, nombrado por el ex presidente republicano George W. Bush, junto con la de la Novena Corte Federal de Apelaciones de San Francisco, para negar el pedido del gobierno de una suspensión inmediata, propinaron un revés a Trump a solo dos semanas del inicio de su presidencia.