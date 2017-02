Irán dice que su ensayo con misil 'no es un mensaje' a Trump

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Irán dijo el lunes que un reciente ensayo con misiles no tenía como objetivo enviar un mensaje y probar al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dado que tras una serie de declaraciones los funcionarios iraníes ya "lo conocen bastante bien".



Irán realizó un ensayo con un nuevo misil balístico la semana pasada, lo que llevó a Washington a imponer algunas nuevas sanciones contra Teherán. Trump publicó por Twitter que Teherán, que ha reducido su programa nuclear en virtud a un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales para aliviar sanciones económicas, estaba "jugando con fuego".



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Bahram Qasemi, citado por la agencia de noticias Tasnim, dijo: "La prueba de misiles de Irán no fue un mensaje al nuevo Gobierno de Estados Unidos".



"No hay necesidad de probar al señor Trump, dado que hemos oído sus opiniones sobre distintas materias en los últimos días (...) Lo conocemos bastante bien", afirmó.



Irán ha ensayado con varios misiles balísticos desde el acuerdo de 2015, pero el último, del 29 de enero, fue el primero desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Trump dijo durante su campaña electoral que detendría el programa de misiles de Teherán.



Qasemi dijo que el Gobierno de Estados Unidos "aún está en una etapa inestable" y que los comentarios de Trump eran "contradictorios".



"Estamos esperando para ver cómo actuará el Gobierno estadounidense en diferentes temas internacionales para evaluar su postura", explicó.



Hamid Aboutalebi, subjefe de Gabinete del presidente iraní, Hassan Rouhani, escribió por Twitter el lunes que el Gobierno de Estados Unidos "debería apaciguar la tensión regional y no aumentarla", y que Washington debe "interactuar con Irán" en vez de desafiarlo.