Candidato presidencial francés pide perdón por emplear a su esposa

París, Francia.- El candidato de la derecha a la presidencia de Francia, Francois Fillon, involucrado en un escándalo de corrupción, presentó hoy sus excusas por haber contratado como asistentes “de manera ficticia” a su esposa y sus hijos durante años por una cantidad de un millón de dólares.



“Fue un error. Pero no hice nada ilegal. Lo lamento profundamente y presento mis excusas”, declaró el exprimer ministro francés en una multitudinaria rueda de prensa en la que reafirmó que no retirará su candidatura a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.



“Actué basándome en una costumbre legal, pero que los ciudadanos no desean que continúe. Por eso lo dejé hace tres años contrariamente a algunos otros”, afirmó Fillon, quien insistió que nunca violó ninguna ley al contratar a su esposa y a dos de sus hijos, presuntamente para ocupar empleos ficticios según se investiga.



El candidato, favorito hasta el estallido del escándalo hace 10 días a convertirse en el próximo presidente de Francia de acuerdo a todas las encuestas, fue interrogado por la fiscalía la semana pasada durante cuatro horas y su esposa durante cinco horas por el presunto empleo ficticio de sus familiares.



De acuerdo al semanario “Le Canard Enchaine”, que develó el escándalo hace dos semanas, su esposa no realizó ningún trabajo. Un registro de la policía en el parlamento francés demostró que su esposa no tuvo nunca de hecho gafete ni dirección de correo electrónico en el parlamento galo.



En la rueda de prensa, Fillon afirmó haber estado viviendo un “linchamiento mediático” desde hace 10 días, insistió en su honestidad a lo largo de sus 32 años como parlamentario y en el gobierno, y que su esposa sí trabajó para él pese a que ella misma lo negó en una entrevista con una televisora británica.



“No le corresponde al sistema mediático juzgarme sino a los franceses”, subrayó Fillon, quien comentó que su mujer no realizó un trabajo ficticio aunque a veces realizara “tareas anodinas, pero indispensables” por un valor promedio cercano a los cuatro mil dólares mensuales netos.



El candidato, elegido en unas elecciones primarias a finales del año pasado, afirmó que publicará su declaración de la renta y dio a la prensa detalles sobre el valor de todo su patrimonio inmobiliario así como sobre las cantidades de dinero que tiene en su única cuenta bancaria.



También dio detalles del trabajo de sus dos hijos como asistentes suyos antes de licenciarse en derecho y se mostró favorable a reformar si es elegido presidente la ley que permite que los diputados y senadores empleen a sus familiares.



Fillon afirmó estar “seguro” de que la justicia no impedirá su candidatura a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta tendrá lugar el 23 de abril y la segunda el 7 de mayo.



Asimismo precisó que la empresa de consultoría en la que trabajó durante años nunca trabajó para ninguna empresa ni institución rusa y que cuando dio conferencias en Rusia las dio “gratuitamente”.



Fillon afirmó que a partir de hoy lunes iniciará una “nueva campaña” electoral con energía y que no cree en los pronósticos de las encuestas, las últimas de las cuales prevén que será eliminado en la primera vuelta de las presidenciales.



“Soy el único candidato que puede permitir a este país a acometer un programa de ruptura y de recuperación de Francia. Soy el candidato para ganar”, subrayó Fillon convencido de sus posibilidades de ser elegido como próximo presidente de Francia para el periodo pese al escándalo.