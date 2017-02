Washington, EUA.- El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, dijo el martes a un panel del Congreso en Washington que espera que el muro en la frontera entre Estados Unidos y México esté "bien avanzado" dentro de los próximos dos años.



Kelly dijo que el muro sería una especie de "barrera física" y tal vez, en algunos lugares, una cerca.



El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió durante su campaña construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para detener la inmigración ilegal.



En su presentación, agregó que el financiamiento a las ciudades que se niegan a cooperar con agentes de inmigración sólo se reduciría tras una evaluación caso por caso.



Trump ha amenazado con cortar fondos federales a unas 300 "ciudades santuario" para presionarlas a que cooperen con la aprehensión y deportación de inmigrantes ilegales.



"Si específicamente damos subsidios para cooperar en la remoción de extranjeros ilegales y el departamento o la ciudad ya no está haciendo eso, me parece irresponsable seguir dándoles el dinero, pero se verá caso a caso", dijo Kelly a la comisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional.



También comentó que no esperaba cumplir con los objetivos de contratación de Trump de 5.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos y 10.000 agentes de Inmigración y Aduanas dentro de dos años.



Trump no había especificado un calendario cuando pidió la contratación en un decreto del 25 de enero.



Kelly dijo que no se "saltará el entrenamiento y las normas" para acelerar el ritmo de contratación.