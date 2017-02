Arkansas rechaza medida sobre 'santuario' para inmigrantes

Little Rock, Arkansas.- Legisladores de Arkansas rechazaron el martes una propuesta para bloquear fondos a universidades y colegios comunitarios que no cooperan con las autoridades federales de inmigración, postura que difiere de otros estados republicanos que no ven bien a campus y ciudades que ofrecen santuario a inmigrantes sin autorización legal.

El Comité de la Legislatura sobre Educación rechazó la propuesta con una votación oral. Hubiera requerido que las instituciones públicas de educación superior certifiquen anualmente que no tienen ninguna política "santuario" en vigor. El representante republicano Brandt Smith, autor de la medida, dijo que no esperaba volver a presentar la propuesta durante la sesión de este año.

Ninguno de los campus de Arkansas ha adoptado políticas a cooperar con las autoridades de inmigración, pero Smith dijo que la iniciativa rehusándose era necesaria para desanimar cualquier esfuerzo para hacer esto.

La Universidad Estatal de Arkansas, ubicada en el distrito de Smith, rechazó la semana pasada un pedido para declarar al centro superior como campus santuario.

"Necesitamos ayudar a nuestros administradores, nuestros presidentes de estos colegios comunitarios y universidades, así como a nuestros rectores, para que puedan arremeter y decir que no los van a animar a quebrantar leyes federales", dijo Smith al panel.

El tema de las ciudades y campus santuario ha cobrado importancia nacional luego que el presidente Donald Trump emitiera una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración.