Trump arremete contra cadena que retiró línea de ropa de su hija Ivanka

Washington, EUA.- La cadena de tiendas departamentales de lujo Nordstrom se convirtió hoy en el más reciente blanco de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su decisión de retirar de sus aparadores la línea de ropa de su hija Ivanka.



En un mensaje de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario dejó de manifiesto este miércoles su malestar por la decisión de Nordstrom, anunciada la semana pasada en medio de especulaciones sobre las razones reales detrás de la misma.



“Mi hija Ivanka ha sido tratada de manera injusta por @Nordstrom. Ella es una gran persona, siempre empujándome a hacer lo correcto. ¨¡Terrible!”, lamentó.



En un comunicado, Nordstrom confirmó que los accesorios de Ivanka no estarán disponibles la próxima temporada, argumentando que su decisión fue estrictamente de negocios como en otros productos, y se basó en el desempeño y méritos de la marca.



La cadena con sede en Seattle negó que su decisión haya sido inspirada por la campana “#GrabYourWallet” que llama a los consumidores a boicotear la compra de productos que tengan que ver con el presidente Trump, su familia y sus donantes.



A través de Twitter, Nordstrom respondió a clientes que preguntaron sobre la marca de Ivanka y dijeron que no comprarían en la tienda hasta que dejaran de vender los accesorios de la hija del mandatario.



Poco después del anuncio, la empresa comenzó a recibir críticas en Twitter de clientes que la acusaron de prestarse a presiones de corte político y haber tomado la decisión no por razones de carácter comercial.