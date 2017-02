Avanza Emmanuel Macron hacia elección presidencial en Francia

París, Francia.-La líder de extrema derecha Marine Le Pen ganaría la primera ronda de la elección presidencial de Francia en abril, según un nuevo sondeo publicado el jueves, mientras que otras encuestas muestran que perdería un balotaje contra el político de centro Emmanuel Macron.

La encuesta sobre intención de voto de Harris Interactive sostuvo que Le Pen, quien lidera al Frente Nacional -que se opone a la inmigración y a la membresía en la Unión Europea-, obtendría un 24 por ciento de apoyo en la primera ronda del 23 de abril, mientras que Macron alcanzaría un 21 por ciento.

Francois Fillon, un conservador que era el favorito para ganar la elección hasta hace dos semanas pero cuya campaña fue golpeada por un escándalo, ocuparía el tercer lugar con un 19 por ciento.

Sólo los dos candidatos con mayor votación avanzarán al balotaje del 7 de mayo. El sondeo asumió, sin embargo, que el centrista Francois Bayrou participaría del proceso y recibiría un 5 por ciento de los votos en la primera ronda.

Bayrou aún no ha declarado oficialmente su candidatura. Si no participa, es posible que sus votantes apoyen a Macron o Fillon. Dos sondeos publicados las noche del miércoles otorgan una ventaja similar a Le Pen sobre Macron en la primera ronda e indican que el ex banquero se impondría a su rival en el balotaje con un 63 por ciento de los votos, contra un 37 por ciento.