Piden a líderes republicanos y demócratas invitar a EPN al Congreso

Washington, EUA.- El Concilio Hispano del Congreso (CHC) pidió hoy al liderazgo republicano y demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado invitar al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a encabezar una sesión conjunta de Congreso estadounidense.



“Creemos que los miembros del Congreso se pueden beneficiar de comunicarse directamente con el presidente Enrique Peña Nieto y respetuosamente les pedimos que, en consulta con el presidente Donald Trump, lo inviten a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso”, plantearon.



La carta fue firmada por la presidenta del CHC, Michelle Lujan Grisham, el senador Robert Menéndez, los representantes de Texas Joaquín Castro y Rubén Gallego, así como por los legisladores de California Pete Aguilar y Norma Torres, todos demócratas.



El presidente Peña Nieto fue invitado por su colega estadounidense a visitar Washington en enero pasado, pero el mandatario mexicano canceló el viaje luego que Trump consideró en un tuit que la visita no tenía sentido si México no aceptaba pagar un muro fronterizo.



“Está en el interés de ambos países continuar alentando esta alianza estratégica. Las recientes declaraciones y acciones de la administración Trump han dañado los lazos de nuestras naciones”, indicaron los demócratas en su petición al liderazgo legislativo.



“Es absolutamente crítico que el Congreso refrende su compromiso con nuestro aliado importante México”, subrayaron.



La petición fue turnada al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, al líder de los demócratas en la Cámara Alta, Charles Schumer, y a la líder de la minoría en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.



“Esta invitación demostraría la buena voluntad de este cuerpo legislativo hacia México y una alocución del presidente Peña Nieto ofrecería a los senadores y representantes con una oportunidad de aprender más acerca de la alianza de nuestras naciones”, escribieron los demócratas.



Los legisladores recordaron que México y Estados Unidos comparten una compleja interdependencia social, económica y nacional, con 36 millones de personas de ascendencia mexicana viviendo en Estados Unidos y más de un millón de estadunidenses en México.



La petición tiene lugar un día después que el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en Washington.



Videgaray declaró a los periodistas que por ahora no hay planes para recalendarizar la visita del presidente mexicano a Washington.