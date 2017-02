“Nos vemos en la Corte”, responde Trump tras pausa de decreto migratorio

Washington, EUA.- Tras la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de mantener la suspensión temporal del decreto que restringe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump respondió a través de su cuenta de Twitter.

“ Nos vemos en la Corte, la seguridad de nuestra nación está en juego”, tuiteó el presidente de EUA.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se dio tras los recursos de los estados de Washington y Minnesota.

El caso podría llegar a la Corte Suprema que decidiría su destino final.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!