Nicolás Maduro decidió suspender elecciones: oposición

Caracas, Venezuela.- El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, afirmó hoy que después de la derrota en los comicios legislativos de 2015 el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de evitar cualquier elección en el país "hasta nuevo aviso".



“Este es un gobierno que no reconoce resultados, no ha reconocido que perdió la elección legislativa y está buscando cómo anular las elecciones previstas en 2017, de gobernadores y alcaldes. Maduro tomó la decisión que no haya más elecciones hasta nuevo aviso”, dijo.



En una reunión con corresponsales extranjeros, Borges señaló que la región se está abriendo a otro juego político, pues “ya hay otra Argentina, otro Brasil, otro Perú y posiblemente otro Ecuador”, lo que resta apoyo al gobierno de Caracas.



Borges dijo que una de sus principales tareas como líder de la mayoría legislativa en 2017 será el logro de las elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas para junio y diciembre próximos, aunque no han sido convocadas de manera formal.



“Tenemos que lograr que este año se den al menos las dos elecciones que corresponden. El gobierno está tan débil que perdería cualquier elección que se haga”, señaló.



Borges había propuesto unos comicios generales para 2017, como una manera de salir de la crisis del país, a lo que Maduro respondió con una rotunda negativa y recalcó que las presidenciales serán a finales de 2018.



Dijo que pese a que la oposición se debilitó desde finales del año pasado, cuando fracasó en su empeño de activar un referéndum contra Maduro, ganaría cualquier elección de forma arrolladora.



Admitió que al aceptar un diálogo con el gobierno, con la facilitación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, la oposición sufrió un naufragio que la mantiene “más que dividida, aturdida” ante la desmovilización de la protesta popular.



Dijo que el diálogo está “congelado”, en espera que el gobierno cumpla con las exigencias resumidas en un cronograma electoral, el respeto a la soberanía de la Asamblea Nacional, atención a la crisis humanitaria y liberación de los políticos presos.



Según Borges, el gobierno de Maduro está en una etapa “terminal", por lo que cierra los caminos electorales para mantenerse en el poder.



"Este gobierno no tiene capacidad de recuperarse, es tan débil que lo único que tiene es la fuerza bruta, la represión, es negar el voto. Es un gobierno sin apoyo popular, sin dinero. Está desahuciado. La oposición lo que busca es derrotar democráticamente a un gobierno en etapa terminal", señaló.



Agregó que Maduro cerró los caminos de expresión popular, pues "sabe que perdería cualquier elección".



Asimismo advirtió que Venezuela vive una crisis aguda, de la cual todos la sufren y se dan cuenta, menos el gobierno. Dijo que el país está sin Constitución y que lo que prevalece es la "ley de la jungla”.



Borges está enfrentando con Maduro una pugna de poderes, con el gobierno acusando al foro legislativo de estar en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



"Este es un gobierno débil, es como un perro que ladra, ladra muy fuerte, pero que tiene los colmillos flojos. Hay momentos que el perro muerde, pero al final es débil y puede ser procesado por violaciones de derechos humanos", indicó.



Agregó que hasta ahora el gobierno se ha movido en una "zona gris", en la que es difícil definirlo, pero afirmó que el que se cumplan con las elecciones previstas para 2017 dirá si el país tiene una democracia.



"Se vota o no se vota. Será la única manera que el gobierno salga de esa zona gris. Se vota no o se vota será el termómetro que el mundo va a juzgar si Venezuela es una democracia", indicó.



Borges dijo que en la Fuerza Armada preocupa que las cúpulas estén dedicadas a hacer que el cuerpo esté al "servicio de un partido político".



"La Fuerza Armada tiene que tener un puente que les hable de que son parte de la solución, no del problema. No debe ser parte de una parcialidad política. Es importante que se cuestione si quieren pasar la historia como herederos de los liberadores o ser guardianes de Maduro”, agregó.