Trump y Abe estrechan vínculos jugando al golf

Jupiter, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, buscaron estrechar sus vínculos diplomáticos a través de una ronda de golf en Florida.



Los mandatarios practicaron su "swing" bajo unos cielos casi despejados en el Trump National Golf Club, en Jupiter, Florida. La Casa Blanca no informó inmediatamente si alguien más jugó con ellos y a los periodistas no se les permitió ver el encuentro.



Después de cuatro horas en el club, Trump publicó en Twitter una foto junto al primer ministro japonés en el campo de golf.





Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ