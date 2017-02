EUA no detendrá a expresidente peruano buscado por la Interpol

Lima, Perú.- Las autoridades de Estados Unidos informaron a Perú que permitirán al prófugo ex presidente peruano Alejandro Toledo abordar en las próximas horas un avión desde California hacia Israel, dijo el sábado una fuente del Ministerio del Interior.



Sobre Toledo pesa una orden de detención en Perú en el marco de una investigación por corrupción.



La fuente, que pidió el anonimato, dijo que no estaba claro por qué Estados Unidos no quería detenerlo y que el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba presionando para que Washington cambiara de opinión.



El ex mandatario ha reservado un vuelo para las 8 de la noche hora local desde San Francisco hacia Tel Aviv, detalló la fuente.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.



Perú ha ofrecido una recompensa de 100.000 soles (30.000 dólares) por cualquier información que lleve al arresto de Toledo y ha dicho que Interpol emitió una alerta roja a 190 países miembros para ayudar a encontrarlo.



Toledo, que gobernó Perú entre el 2001 y el 2006, es acusado de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares, a cambio de la concesión de dos tramos de una carretera interoceánica.