Israel no dejará entrar a su territorio a expresidente de Perú

Jerusalén, Israel.- El gobierno del estado de Israel dijo que no permitirá el ingreso del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien es buscado por una investigación de corrupción.



El país sudamericano fue informado por las autoridades estadounidenses de que no planeaban impedir que Toledo se embarcara en un vuelo a Israel desde California que estaba programado que aterrizara en Tel Aviv el domingo.



"El ex presidente de Perú Toledo no podrá entrar a Israel hasta que sus asuntos sean resueltos en Perú", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin entregar más detalles.



No estaba claro si Toledo abordó el vuelo a Israel, que no tiene tratado de extradición con Perú.



Un juez en Perú emitió el jueves una orden de arresto internacional en contra de Toledo y el Gobierno ofreció una recompensa de 100.000 soles (30.000 dólares) por cualquier información que conduzca a su captura.