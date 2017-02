Netanyahu se opone a Estado palestino

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se opone al establecimiento de un Estado palestino, dijo el lunes un importante miembro de su gabinete, pero no está claro si el líder judío dirá eso públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus conversaciones esta semana en Washington.



Netanyahu nunca ha abandonado explícitamente su respaldo condicional a una futura Palestina y su portavoz no respondió de inmediato a una solicitud para comentar sobre las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan.



Erdan pertenece al partido Likud de extrema derecha de Netanyahu, cuyos principales exponentes a menudo han mostrado una postura más dura que el primer ministro.



"Creo que todos los miembros del gabinete de seguridad, y principalmente el primer ministro, se oponen a un Estado palestino", declaró Erdan a la Radio del Ejército después de una reunión el domingo en vísperas del viaje de Netanyahu a Washington, donde conversará con Trump el miércoles.



"Nadie cree que en los próximos años haya, ni Dios lo quiera, un Estado palestino", comentó en la entrevista.



Pero al ser consultado si Netanyahu manifestaría su oposición a un Estado palestino frente a las cámaras cuando se reúna con Trump, Erdan afirmó: "El primer ministro tiene que evaluar las cosas de acuerdo a lo que sienta en la reunión y las posturas que encuentre allí. Nadie sabe cuáles son las posturas del presidente (Trump) y de su personal".



Los palestinos quieren establecer un Estado en la Cisjordania ocupada y en la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como capital. Israel capturó esas áreas en una guerra en 1967 y retiró a sus tropas y a colonos de Gaza en 2005.



"No son sólo sus declaraciones; lo que el Gobierno de extrema derecha de Israel hace en terreno impide cualquier posibilidad del establecimiento de un Estado palestino", dijo Wasel Abu Youssef, de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), sobre los comentarios de Erdan.