Rusos ofrecen 'firme defensa' a exasesor de seguridad de Trump

Moscú, Rusia.- Legisladores rusos ofrecieron este martes una firme defensa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dimitió tras reportes de que informó erróneamente a funcionarios de la Casa Blanca sobre sus contactos con Rusia.



Michael Flynn presentó su renuncia el lunes por la noche reconociendo que ofreció "información incompleta" sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador de Moscú en Estados Unidos.



Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que Flynn estuvo en contacto frecuente con el embajador, Sergey Kislyak, el día en que el gobierno de Obama impuso sanciones a Rusia por hackeo relacionado con las elecciones, además de en otras ocasiones durante la transición. El Kremlin confirmó que Flynn mantuvo contacto con Kislyak pero negó que tratasen el levantamiento de las sanciones.



Konstantin Kosachev, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la cámara alta del parlamento ruso, dijo en una publicación en Facebook que el cese de un asesor de seguridad nacional por sus contactos con Rusia es "no solo paranoia sino algo incluso peor".



Kosachev expresó también su frustración con el gobierno de Trump:



"O Trump no ha encontrado la independencia necesaria y se ha visto acorralado (...) o la rusofobia ha impregnado la nueva administración de arriba abajo", declaró.



"El objetivo no era Flynn sino las relaciones con Rusia", escribió en Twitter su homólogo en la cámara baja, Alexei Pushkov, poco después del anuncio.