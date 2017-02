EUA pide acción internacional por ensayos con misiles de norcorea

Ginebra, Suiza.- Estados Unidos llamó el martes a emprender una acción colectiva para que Corea del Norte "se responsabilice" por sus pruebas con misiles balísticos y nucleares que dijo que desafían a la legislación internacional.



En declaraciones a la Conferencia sobre Desarme después de que el nuevo enviado de Corea del Norte dijo que el ensayo con misil del fin de semana fue en defensa propia, el embajador de Estados Unidos, Robert Wood afirmó que "todos los esfuerzos para avanzar las capacidades de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte deben cesar".



"Si alguna vez hubo una situación que llamaba a una acción internacional colectiva para garantizar nuestra seguridad mutua, es esta", afirmó Wood.



Previamente, el Consejo de Seguridad de la ONU criticó el ensayo de misil de Corea del Norte del fin de semana y llamó a los miembros a "redoblar los esfuerzos" para aplicar sanciones contra el país, aunque no dio indicios de que se prepare a emprender acción alguna.



La prueba del domingo por parte de Pyongyang del misil balístico de rango intermedio fue su primer desafío directo a la comunidad internacional desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su mandato el 20 de enero.



En una conferencia de prensa el lunes, Trump dijo: "Obviamente, Corea del Norte es un gran, gran problema y enfrentaremos eso con mucha fuerza".



Trump no habló sobre una respuesta planeada, pero la embajadora de Washington ante la ONU, Nikki Haley, afirmó en un comunicado: "Es tiempo de hacer que Corea del Norte se responsabilice, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones".



Funcionarios militares estadounidenses, japoneses y surcoreanos realizaron una teleconferencia el lunes en que condenaron el lanzamiento del misil como "una clara violación" de varias resoluciones del Consejo de Seguridad.



En Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que esperaba que en las circunstancias actuales, todos los países puedan contenerse y no hagan nada para escalar la situación.