Malasia investiga identidad de norcoreano asesinado en aeropuerto

Kuala Lumpur, Malasia.- La Policía de Malasia investiga hoy la verdadera identidad del hombre norcoreano que falleció la víspera en un aeropuerto de esta capital, en medio de los reporte de que se trata de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un.



“El hombre de 46 años de edad que murió ayer en camino a un hospital ha sido identificado con base a su documento de viaje”, indicó Tan Sri Khalid Abu Bakar, Inspector General de la Real Policía de Malasia.



En un comunicado emitido esta noche (tiempo local), el responsable de la Policía malaya afirmó que el fallecido portaba un pasaporte norcoreano con el número 836410070 a nombre de Kim Chol, nacido en Pyongyang el 10 de junio de 1970.



Abu Bakar indicó que el norcoreano buscó asistencia médica en el mostrador de servicio al cliente de la Terminar Número 2 del Aeropuerto Internacional de Kualua Lumpur, aquejado por fuertes dolores y murió en una ambulancia de camino a un hospital.



El jefe policial dijo que la causa de la muerte no ha sido confirmada por ahora, aunque reveló que ya se ordenó llevarse cabo la necropsia de ley al cuerpo para determinar las causas y la plena identidad del fallecido.



"La investigación está en curso y se ha hecho una solicitud de examen post-mortem para determinar la causa de la muerte", añadió, según reporte de la agencia oficial de noticias malaya Bernama.



Pese a que el pasaporte no lleva inscrito el nombre del distanciado hermanastro del líder norcoreano, es importante recordar que Kim Jong-nam ha sido atrapado en el pasado utilizando documentos de viaje falsos.



Kim Jong-nam, el hijo mayor del fallecido líder norcoreano Kim Jong-il, nació de una relación extra-marital que tuvo su padre con la actriz surcoreana Sung Hae-rim, fue detenido en 2001 al intentar entrar en Japón con un pasaporte falso.



La declaración oficial de la Policía malaya fue emitidas horas después de que varios medios surcoreanos, como el canal de televisión por cable TV Chosun, informaron que el hermanastro del líder norcoreano fue asesinado en un aeropuerto de Malasia.



De acuerdo con los reportes, que citan fuentes del gobierno surcoreanos, el hermanastro de Kim habría sido atacado por dos mujeres no identificadas con "agujas envenenadas".



“Las sospechosas huyeron del lugar y la Policía malaya sospecha que Corea del Norte está detrás del asesinato”, destacó la televisora surcoreana, citando fuentes “bien informadas”.