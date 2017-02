Israel es un gran aliado de EUA: Benjamín Netanyahu

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.



En conferencia de prensa conjunta, Donald Trump dijo que “Estados Unidos e Israel son dos países que valoran la vida por eso rechazamos las acciones injustas hacia Israel”.



“Nuestro objetivo es trabajar con Israel para una mejor estabilidad, trabajar sobre un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, un gran acuerdo de paz, sobre el cual trabajaremos inteligentemente”, dijo Trump en la conferencia.



“Es algo que queremos hacer, pero estas partes, son las que deben negociar directamente, como toda negociación, ambos lados deberán hacer estos compromisos”, agregó Trump.



“Este será el primero de muchos encuentros productivos, agradezco al primer ministro estar con nosotros”, concluyó el presidente estadounidense.



En su oportunidad, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que “Estados Unidos ha mostrado una gran hospitalidad hacia Israel, este país no tiene un mejor aliado que Estados Unidos, nuestra alianza es fuerte, pero bajo su liderazgo tengo confianza que se va a fortalecer”.



“Trabajaremos juntos para mejorar nuestra alianzas, en varios aspectos, como lo es la seguridad y los ataques cibernéticos”, agregó el primer ministro.



“Nuestras alianzas están basadas en un vínculo profundo de valores en común, y estos están siendo atacados por una fuerza malévola que es el terrorismo islámico”.



“Estados Unidos evita que Irán tenga un arsenal nuclear, ha dicho que esta comprometido a que Irán no consiga armas nucleares, con su liderazgo podremos revertir el terrorismo, Israel está de su lado, yo estoy de su lado”, dijo Netanyahu.



“Para derrotar al Estado Islámico, podremos aprovechar una relación histórica, los países árabes no ven a Israelí como un enemigo, esto crea una oportunidad sin precedentes para la seguridad y derrotar al terrorismo”.



“Reforcemos la seguridad y busquemos nuevas vías hacia la paz, y que esta alianza la llevemos mucho más alto”, concluyo el primer ministro.