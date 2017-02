Trump culpa a la prensa por la caída de su asesor de Seguridad Nacional

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump culpó hoy a la prensa por la salida de su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, a pesar que la Casa Blanca dejó en claro que la renuncia forzada del exmilitar fue consecuencia de que el mandatario le perdió la confianza.



“Michael Flynn, el general Flynn es un hombre maravilloso. Creo que ha sido tratado de manera bastante injusta por la prensa, como yo la llamo, la prensa falsa en muchos casos”, dijo aquí Trump al ser cuestionado sobre los nexos entre Flynn, Rusia y el acuerdo nuclear con Irán.



En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump volvió a fustigar las filtraciones de información de Seguridad Nacional que hicieron públicas los contactos entre Flynn y el embajador de Rusia ante la Casa Blanca antes que el nuevo gobierno asumiera funciones de manera oficial.



El mandatario insistió, como lo hizo antes a través de su cuenta oficial de la red Twitter, que el motivo real detrás de estas filtraciones fue “encubrir una terrible perdida que los demócratas tuvieron bajo Hillary Clinton”.



“Creo que ha sido bastante injusto lo que le ha pasado al general Flynn. La manera en que fue tratado, y los documentos que fueron filtrados ilegalmente, y quiero destacar eso, ilegalmente filtrados, eso fue muy injusto”, dijo.



Flynn renunció al cargo la noche del lunes, menos de un mes después de su asunción luego de la controversia generada por una llamada telefónica que sostuvo con el embajador ruso cuando Trump no había sido juramentado como presidente.



Reportes de prensa revelaron que uno de los temas discutidos por Kelly durante esos contactos se refirió a las sanciones que la administración de Barack Obama impuso a Moscú en respuesta al "hackeo" que condujo durante el pasado proceso electoral.



Kelly empero omitió mencionar esta parte al vicepresidente Mike Pence durante las conversaciones separadas que celebró posteriormente con este y con funcionarios del Departamento de Justicia, alegando no haberlo recordado en su momento.



El vocero presidencial Sean Spicer negó el lunes que esos contactos hayan violado ley federal alguna, y dejó en claro que ese no fue el motivo de la separación de Kelly como titular del Consejo Nacional de Seguridad (NSC).



“La cuestión de sí engañó o no al vicepresidente fue el punto, y eso fue lo que finalmente llevó al presidente a pedir y aceptar la renuncia del general Flynn. Eso es, de manera pura y simple lo que pasó; fue una cuestión de confianza”, precisó.



Pese a ello, Trump pareció inferir que la salida de la Casa Blanca de uno de sus más cercanos colaboradores fue consecuencia de esas filtraciones y no por haberle perdido la confianza pese a haber mantenido a Pence.



“Es algo triste que él haya sido tratado tan mal. Creo que además de eso, en inteligencia, documentos están siendo filtrados, información ha sido filtrada; es una acción criminal y ha venido pasando por un largo tiempo, antes que yo, pero ahora realmente está pasando”, insistió.