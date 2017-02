Trump pide a Venezuela que libere al opositor Leopoldo López

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles a Venezuela que libere al líder opositor Leopoldo López, quien fue condenado a casi 14 años de prisión por cargos de incitar a protestas contra el Gobierno en el 2014.

"Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político salga de prisión inmediatamente", dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al