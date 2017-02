Preparan protesta 'Un día sin inmigrantes' en EUA

Dallas, Texas.- Comunidades de inmigrantes en diversos puntos de Estados Unidos se unirán este jueves a la jornada "Un día sin inmigrantes", en repudio a las políticas antiinmigrantes que impulsa el presidente Donald Trump.

La acción parece haber surgido casi de manera espontanea la semana pasada, luego de que comenzaran a circular en las redes sociales textos en español convocando a los "indocumentados, residentes, ciudadanos e inmigrantes de todo el mundo" a quedarse en casa este jueves.

La invitación exhorta a que este jueves los inmigrantes no acudan a trabajar, no abran negocios, no compren en tiendas ni coman en restaurantes, se abstengan de enviar a los niños a la escuela e incluso dejen de comprar gasolina.

El volante, que no está suscrito por ningún grupo u organización, señala: “Sr. presidente (Trump), sin nosotros y nuestra contribución, este país estaría paralizado ".

La mayor difusión de la acción fue hecha al parecer por una página en Facebook elaborada por un grupo de cuatro consultoras en comunicación y por un usuario de YouTube, identificado como “El Pelón de Chicago”, quien grabó varios videos que han sido vistos por unas 60 mil personas.