Comercios se suman en Chicago a jornada de 'Un día sin inmigrantes'

Chicago, EUA.- Decenas de comercios de esta ciudad cerrarán sus puertas en apoyo a la jornada de "Un día sin inmigrantes" de este jueves, una muestra de rechazo a la política migratoria del actual gobierno estadounidense.



Cuatro de los restaurantes del chef Rick Bayless permanecerán con sus puertas sin abrir este jueves en apoyo a sus trabajadores inmigrantes.



Bayless es el empleador de más alto perfil que anuncia su participación activa en la jornada de este jueves, subrayó Chicago Tribune.



Los restaurantes Frontera Grill, Topolobampo, Xoco y Fonda Frontera cerrarán sus puertas, mientras Cruz Blanca y Lena Brava operarán y 10 por ciento de sus ingresos irán a la Illinois Coalition for Inmigrant and Refugee Rights.



El cierre será seguido también por Pete's Fresh Market, que anunció que cuatro de sus tiendas de productos alimentarios a base de frutas y verduras, también se suman a la protesta.



'Un día sin inmigrantes' tiene la particularidad de que ha crecido a través de las redes sociales, donde ha sido retomada por los medios tradicionales de comunicación.



En las primeras horas de este jueves el hastag #DayWithoutImmigrants registraba un tráfico alto, con tuiteros anunciando que se suman al día sin trabajo, sin escuelas y otras actividades, o bien reclamando la inutilidad del evento.



Algunos usuarios afirmaban que las medidas de la administración Trump se dirige solo a quienes carecen de documentos que legalizan su estancia, por lo que poseen esos documentos deben estar tranquilos.



Pero en respuesta, otros tuiteros enfatizaban que no se trata solo de quienes carecen de esos documentos, sino de enviar un mensaje de que todos los inmigrantes han hecho grande a Estados Unidos.



En Chicago, la sexta zona metropolitana estadounidese por su número de inmigrantes sin documentos de acuerdo al Pew Research Center, la actividad principal será un mitin a las 11:00 horas (17:00 GMT) en el Union Park.



La organización de trabajadores Arise precisó en su cuenta de Facebook que además de acudir al mitin de Union Park, también se debe de no acudir a las escuelas, pues se trata de una respuesta a las deportaciones en curso.



Aunque la zona metropolitana de Chicago es la sexta zona metropolitana estadounidense por su número de inmigrantes sin documentos, es la segunda ciudad estadounidense por su población de origen mexicano, más de 600 mil personas.