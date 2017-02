Assad: 'Veto de Trump va dirigido a terroristas, no a ciudadanos sirios'

Beirut, Libia.- El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo que el veto de Donald Trump a la entrada de sirios a Estados Unidos va dirigido a los terroristas, no a los ciudadanos, aparentemente defendiendo la lógica de la medida en una entrevista televisada el jueves.



Trump firmó el mes pasado un decreto, que suspendió posteriormente un juez federal de Estados Unidos, que prohibía temporalmente la entrada de viajeros de siete países de mayoría musulmana, incluyendo Siria, y que impedía indefinidamente la entrada de todos los refugiados sirios.



"Es contra los terroristas que se infiltrarían entre los inmigrantes que van a Occidente. Y eso ha pasado. Ha pasado en Europa, sobre todo en Alemania", dijo Assad en la entrevista con la emisora de radio Europe 1 y la cadena de televisión TF1, que fue grabada el martes en inglés.



"Creo que el objetivo de Trump es impedir que esas personas lleguen". No va "contra el pueblo sirio", sostuvo.



Trump dijo que su decreto, que desencadenó protestas en Estados Unidos y en el extranjero y confusión en los aeropuertos estadounidenses e internacionales, buscaba impedir la entrada de militantes al país. Su Gobierno está intentado revocar la suspensión del decreto, que fue ratificada la semana pasada por jueces del un tribunal de apelaciones.



El Gobierno de Assad ha criticado a menudo a los estados occidentales por su apoyo a los grupos rebeldes sirios, considerados por Damasco como terroristas, y ha advertido que tal apoyo llevará a más ataques por el mundo.



Trump aún no ha establecido una política clara sobre Siria, pero ha indicado que podría poner fin al apoyo de Estados Unidos a grupos insurgentes, y ha dicho que quiere restablecer los lazos con Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, es el mayor aliado de Assad a nivel internacional.



Al ser consultado directamente por si la política migratoria de Trump es la correcta, Assad no contestó. También dijo que todavía no ha visto cuál iba a ser la política de Trump con respecto a Siria.