Hoy es 'Un día sin inmigrantes' en Estados Unidos

Texas, EUA.- Hoy es “Un día sin inmigrantes" en los Estados Unidos.



Este 16 de febrero los indocumentados se organizaron para no llevar a sus hijos a la escuela, no ir a trabajar y no consumir productos, esto como protesta ante las políticas de Donald Trump.



En Houston, Texas, el 40 por ciento de la población es latina. Texas es la segunda potencia económica de los Estados Unidos.



Varios comercios cerraron sus puertas para apoyar el movimiento.