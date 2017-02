Video: 'Time' lanza una nueva portada de Trump entre el caos

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aparecer en una portada de la revista Time. Sin embargo, en esta ocasión el semanario estadunidense lo mostró en medio del caos.

La edición de la revista para marzo será ilustrada con el mandatario de la Unión Americanaen la Sala Oval de la Casa Blanca entre remolinos que significan los problemas causados durante sus primeras semanas al frente del país.

Por otro lado, el semanario contará con la frase "Nada que ver aquí" ('Nothing to see here'). Esto luego de la salida de su Secretario del Trabajo Andrew Puzder.