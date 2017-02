'Dreamer' detenido en Seattle admite vínculo con pandillas

Seattle, Washington.- Un mexicano del área de Seattle que fue detenido por agentes de inmigración pese a que está en un programa que protege a quienes ingresaron sin permiso al país en la infancia admitió tener vínculos con pandillas y haber sido arrestado antes, de acuerdo con documentos que el Departamento de Justicia presentó el jueves en la corte.

Daniel Ramírez Medina, de 23 años, "declaró 'no, ya no', cuando se le preguntó si es que él está o ha estado involucrado en alguna actividad de pandillas", se afirma en los documentos.

El joven, que fue traído a Estados Unidos a los 7 años, fue interrogado por las autoridades que lo arrestaron debido a un tatuaje que tiene, descrito en los documentos como un "tatuaje de las pandillas".

"Respondió que 'solía andar con los Sureños en California', que 'huyó de California para escapar de las pandillas' y que 'todavía anda' con pandilleros en el estado de Washington", agregan los documentos.

Mark Rosenbaum, uno de los abogados del acusado, dijo que los alegatos son falsos y que las autoridades identificaron mal el tatuaje.

"El señor Ramírez no dijo estas cosas porque no son ciertas", afirmó el abogado en un comunicado. "Y si bien estos alegatos son inverosímiles y totalmente inventados, no serían evidencia suficiente para que el señor Ramírez sea una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad nacional".