Trump acusa a la prensa de deshonesta y fuera de control

Washington, EUA.- El presidente Donald Trump pasó hoy a la ofensiva total en su guerra contra la prensa, acusando a los medios de fabricar historias sobre sus nexos con Rusia, de actuar con deshonestidad y de ser voceros de intereses especiales y no de los estadounidenses.

“La prensa está fuera de control. El nivel de deshonestidad está fuera de control. Deberían estar avergonzados”, acusó el mandatario durante una sorpresiva y contenciosa conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que no eludió por momentos confrontar a reporteros de medios vistos como hostiles a su persona.

Trump ofreció un recuento de las cuatro semanas de su administración, e insistió que su gobierno “está funcionando como una maquinaria bien afinada”, e insistió que si la percepción es diferente, ello es culpa de la sesgada cobertura de la prensa.

“Los medios están tratando de atacar a nuestra administración porque saben que estamos siguiendo las promesas que hicimos y no están contentos por cualquier razón”, dijo, y dirigió muchos de sus ataques contra el diario The New York Times y la televisora CNN.

Trump pasó así por alto los tropiezos que han significado la renuncia de su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn; el retiro de su nominado a secretario del Trabajo, Andrew Puzler, y el bloqueo de su orden ejecutiva para imponer un veto migratorio sobre países mayormente musulmanes.