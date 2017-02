España: Absuelven a Infanta Cristina en caso de fraude fiscal

Madrid, España.- Una corte española absolvió a la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España, de acusaciones de colaborar en un fraude fiscal, mientras que su marido Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel, dijeron el viernes autoridades judiciales.



Tras cinco años de investigación y ocho meses después del inicio del juicio, la corte de Baleares consideró que la infanta Cristina no cometió los dos delitos de cooperación necesaria en fraude fiscal de los que se le acusaba, en un escándalo relacionado con las actividades de su marido que provocó que la Casa Real cortara relaciones con ella y su familia.



La infanta tendrá que pagar una multa de 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo.



En tanto, el tribunal determinó que Urdangarin, ex jugador olímpico de balonmano, cometió delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública y Hacienda y tráfico de influencias. La fiscalía pedía 19 años de cárcel para el cuñado del rey.



La absolución de la infanta coincide con la línea de la fiscalía, que no presentó cargos contra ella. Fue la acusación particular de la organización Manos Limpias la que llevó por primera vez a un miembro de la familia real de España ante una corte de justicia.