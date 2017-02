'Ningún pueblo es criminal o narco' advierte Papa en carta a EUA

Roma, Italia.- “Ningún pueblo es criminal, narcotraficante o violento”, advirtió hoy el Papa en una carta enviada a un encuentro de líderes sociales en Estados Unidos en la cual instó a generar una energía positiva que atraviese los “muros de la exclusión, el racismo y la intolerancia”.



El texto, publicado aquí por el Vaticano, fue dirigido a una Cumbre de Movimientos Populares que tiene lugar en estos días en la localidad de Modesto (California) y a la cual asisten unos 690 delegados provenientes de 12 países.



Aunque no se refirió explícitamente a la política del presidente Donald Trump, Jorge Mario Bergoglio hizo referencia a situaciones de actualidad en la Unión Americana, como la migración y el cambio climático.



Sobre este último punto afirmó que “la crisis ecológica es real” y precisó que existe un “consenso científico muy consistente” según el cual “nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático”.



“Sabemos qué pasa cuando negamos la ciencia y desoímos la voz de la naturaleza. Me hago cargo de lo que nos toca a los católicos. No caigamos en el ‘negacionismo’. El tiempo se agota. Actuemos”, apuntó.



Palabras en evidente contradicción con el pensamiento de Trump quien no sólo es un escéptico del calentamiento global sino que, además, considera a ese fenómeno como “una teoría inventada para afectar a las empresas estadunidenses”.



En otro pasaje del escrito, difundido en español y en inglés, Francisco aclaró que “ningún pueblo es criminal” y “ninguna religión es terrorista”, porque “no existe terrorismo judío” o “terrorismo islámico”. Y apuntó: “Ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento”.



Otra mención significativa si se toma en cuenta que Trump basó su campaña presidencial en la estigmatización de los mexicanos acusándolos de “narcotraficantes y violentos”, y una vez en el poder firmó una orden ejecutiva para cerrar la migración a todas las personas provenientes de siete países musulmanes.



“Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión”, siguió.



“Hay personas fundamentalistas y violentas en todos los pueblos y religiones que, además, se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia. Enfrentando el terror con amor trabajamos por la paz”, añadió el Papa.



Organizada por la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos para el Desarrollo Humano y por la Red Nacional PICO (personas mejorando sus comunidades a través de la organización), la reunión centrará sus debates en temas como el racismo, la inmigración, el acceso al trabajo y la justicia ambiental.



Se trata de una cita que da seguimiento a las cumbres mundiales llevadas a cabo –con la presencia del Papa- en el Vaticano en octubre de 2014 y noviembre de 2016, además de aquella de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en julio de 2015.



Francisco, en otro extracto de su carta, denunció que el sistema económico imperante a nivel mundial causa “enormes sufrimientos” a la humanidad porque ataca a las personas y a la naturaleza para sostener “la tiranía invisible del dinero que sólo garantiza los privilegios de unos pocos”.



Por eso llamó a actuar, sin quedarse paralizados por el miedo ni aprisionados en el conflicto. Lamentó que en la actualidad se mira al que sufre sin tocarlo e incluso se lo “televisa en directo”, pero no se hace nada sistemático para aliviar su pobreza.



“Se trata de una estafa moral que, tarde o temprano, queda al descubierto, como un espejismo que se disipa. Los heridos están ahí, son una realidad. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las democracias es real”, estableció.



“La gangrena del sistema no se puede maquillar eternamente porque, tarde o temprano, su hedor se siente y, cuando ya no puede negarse, desde el mismo poder que ha generado este estado de cosas se manipula el miedo, la inseguridad, la bronca, transfiriendo la responsabilidad de todos los males a otros”, ponderó.