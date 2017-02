Senadores fustigan supuesta fuerza de deportación de migrantes en EUA

Washington, EUA.- Senadores estadunidenses fustigaron hoy la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump utilice a 100 mil miembros de la Guardia Nacional para realizar redadas y deportar a millones de inmigrantes indocumentados.



Aunque la Casa Blanca desmintió un reporte periodístico sobre los supuesto planes para militarizar la política migratoria de Estados Unidos, senadores demócratas externaron su rechazo a una posible medida de ese tipo.



"La mera sugerencia de que el Presidente considerará ordenar a 100 mil miembros de la Guardia Nacional que vayan de puerta a puerta verificando el estatus migratorio de las personas, es profundamente preocupante”, señaló la senadora demócrata por California, Kamala Harris.



La senadora afroamericana sostuvo que la responsabilidad de la Guardia Nacional es ayudar a las personas en peligro después de desastres naturales, por lo que instó a sus colegas a condenar cualquier plan similar.



“Desplegarlos para cualquier otro propósito es una mala administración de recursos, un abuso del Poder Ejecutivo, y evoca imágenes de los campos de internamiento japoneses y deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos bajo el Presidente (Dwight D.) Eisenhower” (quien gobernó Estados Unidos de 1953 a 1961), remató.



Su colega de Illinois, Dick Durbin, coincidió que la eventual movilización de la Guardia Nacional con fines migratorios sería un “temeroso ejercicio de tácticas de un Estado policiaco”.



“Esto no es un tuit exótico. Es un descarado y pesado ataque contra la gente inocente”, dijo Durbin.



La agencia Associated Press (AP) reportó esta mañana que el titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), John Kelly, preparó un memorando de 11 páginas para activar a la Guardia Nacional en 11 estados del país, a fin de llevar a cabo redadas migratorias.



Los estados incluidos en el memorando son Arizona, Arkansas, California, Colorado, Louisiana, Nuevo México, Nevada, Oklahoma, Oregón, Texas y Utah.



Sin embargo la Casa Blanca desmintió el reporte. “Es 100 por ciento falso. Es falso. Es irresponsable decir eso”, dijo a los reporteros el portavoz presidencial Sean Spicer.



“No existe ningún esfuerzo de hacer redadas, de utilizar a la Guardia Nacional para rodear a inmigrantes ilegales”, agregó



El vocero del presidente Donald Trump criticó a los periodistas por no pedir confirmación antes de lanzar el boletín informativo, a lo que el reportero de la AP aseguró que corroboró la información con múltiples fuentes.



Sin embargo, Spicer no negó la posibilidad de que el tema haya sido discutido. “No sé lo que potencialmente se habla por allí, pero sé que no hay un esfuerzo para hacer lo que potencialmente se sugiere. Ese no es un documento de la Casa Blanca”, indicó.



Durante la campaña presidencial, Trump aludió en repetidas alocuciones públicas a la creación de una fuerza de deportación para arrojar del país a entre dos millones y tres millones de inmigrantes indocumentados.