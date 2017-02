Abrirán en Colorado tienda de marihuana con servicio al auto

Colorado, EUA.- Una localidad en el oeste de Colorado tendrá una tienda de marihuana en que los compradores no necesitarán bajarse de su auto -al parecer la primera de su tipo en el estado.



El consejo directivo de Parachute aprobó la semana pasada una licencia para la compañía Tumbleweed Express, reportó la edición sabatina del periódico Glenwood Springs Post Independent.



"Hasta donde sé, no habíamos tenido este modelo de negocio antes", dijo Robert Goulding, vocero de la División de Cumplimiento de Leyes sobre la Mariguana en el estado.



Según previsiones, la tienda podría abrir en marzo en lo que fue negocio de lavado de autos.



El establecimiento también tendrá que conseguir la aprobación de la División de Vigilancia sobre Marihuana del estado.



Según la división, Tumbleweed Express no puede permitir que ningún menor de 21 años se encuentre en el lugar, ni siquiera en el asiento trasero del vehículo de un cliente.



El negocio también deberá contar con seguridad y cámaras de vigilancia, y la marihuana no podrá estar a la vista desde el exterior.



"Creemos que el servicio al auto es una idea muy creativa e innovadora", indicó el administrador de la localidad de Parachute, Stuart McArthu.



McArthur subrayó que la marihuana representó en 2016 casi 30% de los ingresos fiscales por ventas que alcanzaron poco más de un millón de dólares.



"Las muy buenas noticias es que otros negocios se benefician de ello", añadió.



Es muy probable que quienes acudan a comprar mariguana a Parachute realicen compras en restaurantes y otros negocios, explicó, lo que ayuda a una economía que ha sido golpeada por la caída de la producción de gas natural.



A nivel estatal, las ventas de mariguana generaron cerca de 200 millones en impuestos y tarifas el año pasado, de acuerdo con el Departamento de Ingresos Fiscales de Colorado.