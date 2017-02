Difunden imágenes que mostrarían asesinato del hermanastro del líder norcoreano

Kuala Lumpur, Malasia.- Un canal de televisión japonés difundió este lunes imágenes de las cámaras del aeropuerto de Kuala Lumpur que presuntamente muestran el ataque al hermanastro del líder de Corea del Norte, al tiempo que aumenta la tensión entre el país y Malasia acerca de la investigación del asesinato de Kim Jong Nam.



Malasia retiró a su enviado a Pyongyang y convocó al embajador de Corea del Norte en Kuala Lumpur, quien de nuevo puso en duda la imparcialidad de la investigación malasia y dijo que la víctima no es Kim Jong Nam.



La policía malasia está buscando a cuatro norcoreanos que salieron de Malasia el día del ataque y ha detenido ya a un norcoreano, a una vietnamita, a una indonesia y a un malasio.



Al menos tres de los norcoreanos buscados tomaron un vuelo de la aerolínea Emirates a Dubái desde Yakarta más tarde el mismo día del asesinato, el lunes de la semana pasada, dijo a Reuters un funcionario de una oficina de inmigración en la capital indonesia.



El periódico malasio Star informó que los cuatro habían vuelto a la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Corea del Sur y fuentes estadounidenses dijeron que el asesinato de Kim Jong Nam probablemente fue llevado a cabo por agentes norcoreanos.



El video, grabado por el circuito cerrado de televisión del aeropuerto y publicado por el canal japonés Fuji TV, supuestamente muestra el asalto de una mujer a Kim Jong Nam en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Se cree que la agente le cubrió el rostro con un veneno de acción rápida.



Reuters no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad del video, y no fue posible obtener comentarios de la policía de manera inmediata.



La madre de la indonesia detenida dijo a Reuters que su hija, Siti Aishah, había sido embaucada y que creía que era parte de un programa de televisión o de un anuncio. Según los medios malasios, la otra detenida, de origen vietnamita, Doan Thi Huong, dijo a la policía que había sido engañada para participar en lo que ella creía que era una broma.



Corea del Norte pretende impedir que Malasia realice la autopsia, insistiendo que el cuerpo les debería ser entregado directamente. Su enviado a Kuala Lumpur acusó a las autoridades malasias de estar "retrasando" la entrega del cadáver.



Kim Jong Nam, de 46 años, había estado viviendo en el territorio chino de Macao bajo la protección de Pekín y había criticado en público el control de su familia sobre Corea del Norte.