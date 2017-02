Vicepresidente de EUA reitera que europeos deben gastar más en defensa

Bruselas, Bélgica.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró hoy aquí el ultimátum de su gobierno para que los socios europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incrementen inmediatamente sus gastos de defensa.



"La paciencia del pueblo americano no es eterna. El compromiso que hemos asumido los unos con los otros, y que Estados Unidos está cumpliendo, los europeos también tienen que cumplir", afirmó luego de reunirse en Bruselas con el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg.



Pence se refería al objetivo acordado por los aliados en 2014 de destinar al menos 2.0 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a la defensa.



Según el número dos de la Casa Blanca, el presidente estadunidense, Donald Trump, espera “avances reales” en ese sentido hasta el final del año.



"Saludo a los países que ya han presentado planes (para realizar el incremento esperado). Y a los que aún no lo han hecho, me gustaría decirles: háganlo", aseveró.



"América hará su parte, pero la defensa europea requiere el compromiso europeo tanto como el nuestro", añadió.



Pence trató de disipar de una vez por todas las dudas de los aliados con respecto a la implicación estadunidense en la OTAN, suscitadas por comentarios de Trump de que la organización multilateral es “obsoleta”.



Cuestionado al respecto, Pence dijo que hablaba en nombre del presidente al asegurar que su país sigue comprometido con la alianza atlántica.



Ejemplo de ello es el reciente despliegue de tropas estadunidenses en los países del este de Europa que hacen frontera con Rusia, como parte del plan aliado de reforzar su presencia militar en la región, dijo.



"El mundo precisa más que nunca de la fuerza y liderazgo de la OTAN", afirmó.



Por su parte, Stoltenberg rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya mantenido un doble discurso con respecto a la OTAN y aseguró que ha oído "el mismo mensaje firme y claro" tanto en conversaciones telefónicas con Trump como en el encuentro bilateral que mantuvo con el nuevo secretario de Defensa, James Mattis, la pasada semana.



El líder aliado también resaltó que la cláusula de defensa colectiva de la alianza es “incondicional”, dejando entender que los países que no cumplan con el objetivo de gastos no serán abandonados en caso de que sufran un ataque.