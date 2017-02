Política migratoria de Trump ataca los valores estadunidenses: NYT

Nueva York, EUA.- Las políticas migratorias del presidente Donald Trump, contenidas en los lineamientos difundidos la víspera por el gobierno federal, representan un ataque a los valores estadunidenses y abrirán la puerta a injusticias, apuntó hoy el diario The New York Times.



En un editorial publicado este miércoles, el diario asentó que los lineamientos, que prácticamente convierten a todo inmigrante indocumentado en sujeto de deportación, alteran profundamente y hacen retroceder políticas concentradas en expulsar criminales y personas que amenazan la seguridad.



Los nuevos lineamientos son notables en su afán de hacer “la maquinaria de deportación más extrema y espantosa (y costosa), en detrimento de los valores estadunidenses profundamente arraigados”, manifestó el diario.



El editorial lamentó que los nuevos lineamientos ignoren principios legales básicos como la proporcionalidad de la pena, la discreción en la aplicación de la ley, la posibilidad de que algunas convicciones sean injustas y principios de reforma de justicia penal.



El diario recordó que los indocumentados susceptibles de ser deportados ni siquiera tendrían que haber sido sentenciados de una falta administrativa, sino simplemente acusados de un delito o que un agente de migración considere que podría enfrentar cargos por cualquier motivo.



Los lineamientos incluyen además una disposición general que permite a agentes migratorios u oficiales locales de policía detener a cualquier persona que consideren “un riesgo para la seguridad pública o nacional”.



“Esa es una receta para abusos de la policía y para el perfil racial”, subrayó el diario. En especial, si el Congreso concede las enormes sumas requeridas para contratar a 10 mil oficiales de inmigración y cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza.



Este aumento en el número de agentes migratorios no funcionaría para “combatir eficazmente la delincuencia y mantener a las comunidades seguras”, pero sí hará que los inmigrantes no autorizados teman y eviten a la policía.



“Cuando los oficiales estatales y locales sin entrenamiento en la ley de inmigración de repente deciden quién se queda y quién va, el riesgo de injusticia es profundo”, alertó el editorial.



The New york Times criticó que estos nuevos lineamientos representan la traducción “en frío lenguaje burocrático” de la retórica de Trump acerca de los “bad hombres” .



Resaltó que, debido a que el gobierno federal se ha alineado con las políticas nativistas de Trump, “los inmigrantes tienen motivos para temer”, lo mismo que los estadunidenses que creen que el país debería aplicar leyes sensatas y proporcionales, dar la bienvenida a migrantes y respetar los hechos.