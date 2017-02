Secretario de la OEA dice que Cuba le negó visa para viajar a la isla

La Habana, Cuba.- El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo el miércoles que las autoridades de Cuba le impidieron viajar a la isla al negarle el visado para ir recibir un premio en honor a un disidente fallecido en 2012, según informó en su cuenta de Twitter.



"Por qué no pude ir a recibir premio #OswaldoPayá a #Cuba: Carta a @RosaMariaPaya tras negación de mi visado", escribió Luis Almagro en la cuenta @Almagro_OEA2015.



La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una entidad no reconocida por el Gobierno cubano, entregaría a Almagro el premio "Oswaldo Payá, Libertad y Vida", cuya organizadora es su hija Rosa María, una crítica de las autoridades de la isla.



Almagro dijo en una carta a la hija de Payá que su inasistencia es debido a que "mi solicitud de visa (...) fue denegada por el Consulado de Cuba en Washington", según dijo la Organización de Estados Americanos en un correo enviado a Reuters.



De acuerdo a Almagro, entre las causas para el no otorgamiento del visado, las autoridades cubanas comunicaron que el motivo por el cual se solicitaron las visas "es considerado una provocación inaceptable y que el premio no es reconocido por el Estado cubano".



El Gobierno cubano no dio autorización el martes para aterrizar en La Habana a expresidente de México, Felipe Calderón, y a la exministra y exparlamentaria chilena, Mariana Aylwin.



Chile dijo que llamaría a informar a su embajador en La Habana en señal de malestar por el ingreso a la isla de Aylwin.



La hija del expresidente chileno Patricio Aylwin tenía previsto viajar a la isla para recibir una "mención", en representación de su fallecido padre como parte del homenaje póstumo a Payá, un disidente que encabezó el denominado Movimiento Cristiano Liberación, y que murió en un accidente de tránsito en 2012.