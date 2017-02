Intentan robar en Malasia cuerpo del hermanastro del líder norcoreano

Kuala Lumpur, Malasia.- La Policía malaya redobló hoy la seguridad en el Hospital de Kuala Lumpur, luego de que “alguien” intentó robar de la morgue el cuerpo de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, asesinado la semana pasada.



“Se desplegaron miembros de las fuerzas especiales fuertemente armados al hospital al Hospital de Kuala Lumpur, ante los intentos de intrusión de una persona en el depósito de cadáveres, donde se mantiene el cuerpo de Kim Jong-nam, afirmó Tan Sri Khalid Abu Bakar, Inspector General de la Policía.



En una conferencia de prensa Khalid dijo que “alguien”, que ya ha sido identificado, trató de asaltar el lugar o de manipular la morgue, por lo que se decidió redoblar la seguridad, según reporte de la edición electrónica del diario The Malay Mail.



“Tenemos que tomar precauciones. No vamos a permitir que nadie manipule la morgue", subrayó el responsable de la Policía, tras destacar que las fuerzas especiales mantendrá vigilada el lugar de la morgue en todo momento.



Pese a que Khalid se negó a revelar la identidad del perpetrador, aseguró que éste ha sido plenamente identificado. "Sabemos quiénes son. "No es necesario para mí decirlo”, añadió.



El Inspector General de la Policía confirmó también que hasta ahora ningún familiar de Kim Jong-nam ha reclamado el cuerpo, rechazando los rumores de que su hijo, Han-sol, había llegado a Malasia para reclamarlo.



“Esos son todos rumores, no hay tal cosa. Ningún miembro de la familia ha llegado en identificar al difunto y tampoco nos han dado muestras de ADN", indicó.



Kim Jong-nam falleció el 13 de febrero pasado en una ambulancia camino a un hospital, tras presuntamente ser envenenado por dos mujeres en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, donde preveía tomar un vuelo a Macao.



La policía ha arrestado hasta ahora a cuatro personas vinculadas con la muerte del líder norcoreano, entre ellas las dos mujeres, una vietnamita y la otra de nacionalidad indonesia, así como el ciudadano norcoreano Ri Jong-chol, de 46 años, además identificó a otros cuatro sospechosos.



Sin embargo, el jefe de la Policía de Malasia reveló que han sido identificados otros dos sospechosos norcoreanos: el segundo secretario en la embajada de Corea del Norte en Kuala Lumpur, Hyon Kwang-Song y a un empleado de línea Air Kory, llamado Kim Il Uk.



"Hemos escrito al embajador para poder entrevistar a las dos personas recientemente identificadas. Esperamos que la embajada coopere con nosotros y permita entrevistarlos rápidamente”, indicó Khalid.



Sobre las declaraciones de las dos mujeres responsables del ataque al hijo mayor del fallecido líder Kim Jong-il, de que actuaron creyendo que era una broma para la televisión y que desconocían la identidad de la víctima, el oficial afirmó que eso es falso.



"Por supuesto sabían. Y sabían que fue un envenenamiento. ¿Creo que han visto el video? La señora movía las manos y fue hacia el cuarto de baño. Ella estaba muy consciente de que era tóxico y que necesitaba lavar sus manos", indicó.



Khalid dijo que las sospechas, la vietnamita Doan Thi Huong de 28 años de edad y la indonesia Siti Aishah, de 25 años, habían sido entrenadas para atacar el rostro del hombre, “lo habían practicado antes del asalto en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Aishah lanzó con precisión la sustancia tóxica en su cara, seguida por Huong”, dijo el jefe de policía de Malasia.