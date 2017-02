Video: Policía de EUA detiene a adolescente latino y dispara su arma de fuego

California, EUA.- Los teléfonos celulares de varios adolescentes capturaron el enfrentamiento entre un oficial de Policía de fuera de servicio y un niño de origen latino de 13 años.

La Policía de Anaheim dijo que fueron llamados a la escena donde un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles fuera de servicio había descargado su arma de fuego y estaba deteniendo a un niño de 13 años.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:40 p.m. martes cerca de Euclid Street y West Palais Road, según el Departamento de Policía de Anaheim.

"La confrontación comenzó cuando varios menores caminaban por la propiedad del oficial", dijo la Policía de Anaheim en un comunicado actualizado emitido el miércoles, luego de que el video del altercado fue publicado en YouTube.

"El muchacho supuestamente amenazó con disparar al oficial fuera de servicio", dijo la Policía en un comunicado.

Nadie fue golpeado por los disparos, y el oficial admitió disparar el arma. El oficial fuera de servicio no fue arrestado, pero el chico de 13 años y otro niño de 15 fueron detenidos.

Man claiming to be police officer grabs young Chicano kid violently and eventually pulls gun out & shoots at kids. Anaheim, Ca 2/21/17 pic.twitter.com/UhMQMsuE1t