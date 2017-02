Malasia pide a Interpol detener a sospechosos de caso norcoreano

Kuala Lumpur, Malasia.- Malasia solicitó a la Interpol que emita una alerta para detener a cuatro sospechosos norcoreanos, vinculados en el asesinato del hermanastro del líder Kim Jong-un, informó el jefe de la policía, Jalid Abu Bakar.



Antes, Corea del Norte había negado que hubiera planeado y ejecutado el crimen de Kim Jong-nam, además de que consideró a la investigación de las autoridades malasias como llena de "contradicciones y boquetes".



Jalid sostuvo que se pidió la ayuda de la Interpol porque los cuatro sospechosos norcoreanos salieron de Malasia en el mismo día en el cual el medio hermano del líder norcoreano falleció.



De acuerdo con el diario Star, no se sabe lo que puede hacer la Interpol, en tanto que Corea del Norte no es miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal.



La policía malasia no ha señalado directamente al régimen de Pyongyang de estar detrás de la muerte de Kim Jong Nam, sino que busca a varios sospechosos norcoreanos que podrían estar vinculados a la muerte del pariente del líder de Corea del Norte.



El Comité de Juristas de Corea señaló en un comunicado que la investigación de Malasia carece de imparcialidad y ha sido influenciado por Seúl, que culpa a Pyongyang por la muerte del hermanastro.



El Norte no ha reconocido que el asesinado sea Kim Jong-nam y la declaración de este jueves describe al hombre solo como un ciudadano de Corea del Norte que cuenta con pasaporte diplomático.