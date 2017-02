Diario de EUA advierte que México puede responder a hostilidad de Trump

Washington, EUA.- El diario The Washington Post advirtió hoy que el gobierno de México podría responder a la hostilidad que el presidente Donald Trump ha mostrado, exacerbada ahora por su decisión unilateral de tratar de enviar a su frontera a todos los inmigrantes indocumentados detenido aquí.



En su principal editorial de este jueves, el diario desestimó el impacto que pueda tener para limar las asperezas la visita que cumplirán este jueves en la Ciudad de México los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly.



“Si el propósito (de la visita) fue ampliar la cooperación bilateral y aliviar los sentimientos discordantes que el señor Trump ha engendrado con nuestro vecino y aliado, el plazo fue bastante pobre”, indicó el rotativo.



El diario puso de relieve que la determinación de la administración para enviar a México a todos los inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos, no será tan fácil de implementar como lo sugirió el memorando de Kelly firmado dos días atrás.



“Para que la administración Trump los deporte, se necesitará la cooperación de México, que no puede ser forzado a aceptar deportados sin verificar que son mexicanos”, indicó el diario de la capital estadounidense.



El Post cuestionó además el impacto que tendría para los trabajos de interdicción de Estados Unidos en su frontera con México si el gobierno vecino optara por relajar los controles migratorios en su frontera sur, gracias a los cuales los flujos procedentes de Centroamérica se han reducido.



Hizo notar como a pesar de estos controles, los flujos procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador resultaron en 220 mil detenciones a manos de la Patrulla Fronteriza durante el pasado año fiscal, en tanto que los arrestos de inmigrantes mexicanos se ubican ahora en su nivel más bajo en 45 años.



El Post insistió que pese a las quejas de funcionarios estadounidenses sobre la eficiencia de la cooperación de México en algunos frentes, la colaboración del vecino es esencial porque de otro modo los esfuerzos de Estados Unidos en frentes como el combate al crimen y el control de la frontera serían más difíciles.



“Estas muestras de humillación pública no son constructivos elementos de diplomacia, y podrían fácilmente revertirse”, advirtió.