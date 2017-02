Trump ataca al FBI, dice debe encontrar a quienes filtran información 'ahora'

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó el viernes al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al decir que la agencia ha sido incapaz de impedir que personas filtren información de seguridad nacional a los medios, y exigió hallar "ahora" a quienes cometan esa falta.





The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW