Trump ataca al FBI por filtraciones tras reportes sobre Rusia

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el viernes al Buró Federal de Investigaciones (FBI) por no frenar las filtraciones de seguridad nacional a los medios y ordenó a la agencia que halle a las personas que pasan información clasificada.



Los comentarios de Trump, difundidos en una serie de publicaciones en Twitter, llegan en medio de reportes que señalan que el FBI rechazó un pedido de la Casa Blanca para desmentir recientes noticias sobre contactos entre cercanos a Trump y Rusia durante la campaña presidencial.



Reuters no ha verificado los reportes. El FBI no respondió un pedido por declaraciones sobre los comentarios de Trump en Twitter.



"El FBI es completamente incapaz de parar a quienes filtran (información de) seguridad nacional que han estado presentes en nuestro gobierno por mucho tiempo. Ni siquiera los pueden encontrar dentro del mismo FBI. La información clasificada que se está dando a los medios podría tener un efecto devastador en Estados Unidos. ENCUÉNTRENLOS AHORA", escribió Trump.



Según reportes de CNN y The Associated Press, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, le pidió a Andrew McCabe, el vicedirector del FBI, negar un informe del 14 de febrero del diario New York Times de que los asesores de la campaña presidencial de Trump estuvieron en frecuente contacto con agentes de inteligencia rusos.



El pedido se dio después de que McCabe le dijera en privado que el artículo no era correcto.



Un funcionario de alto cargo dijo el viernes que el director del FBI, James Comey, también le dijo a Priebus después que la historia no era correcta. El jefe de gabinete preguntó si el FBI podía aclarar la historia, pero Comey dijo que el buró no podía hacer comentarios.



Priebus preguntó si él podía decir que funcionarios de inteligencia le aseguraron que la historia no era correcta y Comey dijo que podía, comentó el funcionario a periodistas.



El FBI está investigando interferencia rusa en las elecciones del 8 de noviembre. Agentes de contrainteligencia del FBI también analizan transacciones financieras de individuos y compañías rusas que se cree tienen vínculos con personas cercanas a Trump.