Cristina Fernández convoca a marcha contra Macri

Buenos Aires, Argentina.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, convocó hoy a sus seguidores a sumarse a la marcha que la principal central obrera del país realizará el 7 de marzo en repudio al gobierno de Mauricio Macri.



Ese día Fernández de Kirchner comparecerá ante el juez Claudio Bonadío como parte de una causa en la que se le imputan los delitos de cohecho y lavado de activos.



A 15 meses de haber dejado la presidencia, Fernández de Kirchner todavía cuenta con un piso estable de popularidad del 25 por ciento.



Parte de ese público fiel había programado acudir en masa a los tribunales para manifestarle su apoyo, lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones.



Sin embargo, en la misma fecha la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a realizar su primera protesta contra Macri, que se prevé será multitudinaria dado los negativos efectos de sus políticas en la población.



Fernández de Kirchner explicó que desde hace semanas mucha gente se le acerca para avisarle que irá con ella a tribunales.



“Tantos y tantas se han acercado con el afecto de siempre y esa misma idea fija”, dijo al destacar el mensaje público de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,



La expresidenta agregó que “el 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores. La gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas”.



Explicó que “las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos”.



Fernández de Kirchner consideró que poner “la energía y las ganas” en los tribunales “por una convocatoria más de Bonadío no vale la pena”.



Por el contrario, dijo, es muy grave lo que le está pasando al pueblo argentino, por lo que es necesario que la marcha sea junto con la CGT mientras ella declara ante el juez.



“Quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio (...) no caigamos en la trampa. El 7, yo lo veo a Bonadío, pero por favor, ustedes hagan que el gobierno vea al pueblo”, afirmó.