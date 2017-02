Corte ordena arresto de hijo de Pelé por narcotráfico

Rio de Janeiro, Brasil.- Una corte brasileña ordenó el arresto del hijo de Pelé, Edson Cholbi do Nascimento, por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.



Edinho, como es conocido el hijo de la leyenda del fútbol, no ha sido detenido tras el anuncio del viernes.



El tribunal de Sao Paulo decidió que la sentencia previa de cárcel de Edinho, de 33 años, debe ser reducida a 12 años. El exportero fue sentenciado por primera vez en 2014, pero está en proceso de apelación.



Aunque se esperaba que fuese arrestado en cualquier momento, Edinho se desempeñó como técnico de dos equipos pequeños en el estado de Sao Paulo.



Pelé no ha comentado al respecto.



Edinho jugó como arquero del club Santos, el mismo donde se hizo famoso su padre. Se retiró en 1999.