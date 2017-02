Reitera Trump promesa de construir el muro 'mucho antes de lo previsto'

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy su política de detención y deportación de inmigrantes indocumentados, y prometió iniciar la construcción de un “gran muro” en la frontera con México “mucho antes de los previsto”.



Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump sostuvo que se usarán los recursos económicos que cuestan, al gobierno de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados para reconstruir comunidades estadunidenses en problemas y salvar “incontables” vidas de connacionales.



“En este momento, los agentes migratorios están buscando a miembros de pandillas, a traficantes de drogas y a los extranjeros criminales, y echándolos de nuestro país”, aseguró el mandatario en medio de una ovación de cientos de conservadores reunidos en un hotel del área metropolitana.



“Estamos echando a los malos, gente que no debería estar (en Estados Unidos), sea por drogas, asesinato u otras cosas; estamos echando a los malos, son los primeros en irse, y lo dije desde el primer día, básicamente lo único que he hecho es cumplir mi promesa”, remató.



Trump elogió en ese sentido las operaciones de detención y deportación de las agencias del Departamento de Seguridad Interna (DHS). “El general (John) Kelly está haciendo un trabajo fantástico”, resaltó.



Durante su discurso, miembros de la audiencia gritaron una frase que Trump popularizó en su campaña presidencial: “Construye el muro”.



“Vamos a construir el muro, de hecho va a empezar pronto, mucho antes de lo previsto, mucho antes de lo previsto (...) mucho, mucho antes de lo previsto”, reiteró Trump.



“Vamos a recuperar el control de la frontera y vamos a construir el gran, gran muro”, destacó.



El mandatario aseguró que una vez que los inmigrantes indocumentados estén fuera de este país, no permitirá que regresen a territorio estadounidense.



Durante su alocución, de unos 50 minutos, Trump reiteró algunos de los principales asuntos de su agenda política y legislativa, insistió en renegociar acuerdos de libre comercio y en abrogar la Ley de Salud Asequible del expresidente Barack Obama.



En un punto de su mensaje, Trump hizo una pausa para reconocer que el exaspirante presidencial demócrata, el senador socialista por Vermont, Bernie Sanders, tenía razón en su postura contra los acuerdos de libre comercio.



“Nuestro país está siendo absolutamente devastado con malos acuerdos comerciales (…) de hecho me cae bien Bernie”, señaló.



El presidente habló ante el mismo grupo de conservadores estadunidenses que el año pasado votaron informalmente a favor de la candidatura presidencial del senador por Texas, Ted Cruz, en una encuesta entre sus asistentes en la que Trump terminó en tercer lugar.



Para la reunión de 2017, los organizadores decidieron no llevar a cabo una encuesta, la primer vez que no lo hacen desde 2004.