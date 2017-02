Video: Niño de siete años cuestiona a senador sobre muro de Trump

Dallas, Texas.- El video de un niño que la noche del pasado miércoles cuestionó al senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, durante una reunión pública sobre los recortes propuestos por el presidente Donald Trump para obtener dinero y construir un muro en la frontera con México, se ha vuelto viral en internet.

Toby Smith, de siete años de edad, "casi ocho", como él mismo dijo, expresó su preocupación sobre el financiamiento del muro al hacer la última pregunta del evento en el auditorio de una escuela preparatoria de Springdale, Arkansas, donde el senador republicano fue duramente cuestionado sobre las políticas de Trump.

"Donald Trump piensa que un muro es más importante que los juegos de los niños y esas cosas. Donald Trump hace que los mexicanos no sean importantes para las personas que están en Arkansas y que les gustan los mexicanos, como a mí", manifestó Toby al tomar el micrófono.

“Está quitando todos los parques y PBS Kids, sólo para hacer un muro”, señaló el pequeño, al referirse a los posibles recortes de fondos al Servicio Nacional de Parques y al canal para niños de la cadena pública de televisión PBS.

Muchos de los dos mil asistentes al evento aplaudieron entonces, mientras Toby resumió su argumento: "Él no debe hacer eso. No debería. No debería hacer todo eso sólo por un muro”.