Video: Nueva York se entusiasma con visita de Barack Obama

Nueva York, EUA.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama fue recibido este viernes con vítores y aplausos en Nueva York por un grupo de sorprendidos transeúntes que detuvieron el paso para ver y expresarle su cariño.

El exmandatario saludaba a sus seguidores que esperaban pacientemente a que saliera de la instalación, donde tiene su sede la Fundación Simmons, de acuerdo con el portal TMZ.

Sus admiradores no cesaban de gritarle mientras, sonriente, Obama se dirigía a su vehículo, en medio de fuertes medidas de seguridad.

President Obama in NY today. (We've been experiencing serious withdrawal) just his smile reminds us of #TheAudacityofHope #keeppushing pic.twitter.com/nH5CXQKVd9