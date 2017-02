Trump no asistirá a cena de corresponsales en la Casa Blanca

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento de alto perfil que convoca a celebridades, políticos y periodistas.



"No asistiré a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. Por favor, ¡Den a todos mis buenos deseos y que tengan una gran noche!", escribió Trump en Twitter.



El republicano ha tenido una tensa relación con la prensa y a llamado a los periodistas "el enemigo del pueblo", criticando frecuentemente a medios y reporteros cuya cobertura no es de su agrado.



La cena anual se realizará el 29 de abril en Washington.



Algunos medios de prensa como Bloomberg News y el New Yorker, que suelen organizar lujosas fiestas después del evento, dijeron que no participarían de la cena de este año.



El viernes, la Casa Blanca excluyó a varias importantes organizaciones de prensa de Estados Unidos, incluidas algunas de las que ha criticado, de un conferencia sin cámaras realizada por el secretario de prensa Sean Spicer.



A reporteros de CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times y BuzzFeed se les negó el ingreso a la rueda de prensa en la oficina de Spicer, una decisión que generó duras protestas.